Homem fica mais de 4h 'enterrado' no gelo para quebrar recorde

Um homem, de 53 anos, tornou-se recordista ao ficar 4h02 'enterrado' no gelo, ficando apenas com o pescoço e a cabeça 'livres'.

O anúncio foi feito na sexta-feira pela organização, que afirma que esta não foi a primeira vez que Łukasz Szpunar se desafiou com baixas temperaturas.

O novo recordista já tinha passado algumas horas numa banheira de água fria, mas agora decidiu testar-se com o gelo. "Por causa do meu amor pelo frio, quis desafiar-me ao sentar no gelo", explicou à organização da Guinness World Records.

Segundo o que explicou, o desafio fez ele se "sentir vivo", e durante a sua jornada o homem, de 53 anos, foi constantemente monitorado. O amor pelo frio já o fez também subir a quatro montanhas na Polônia, de onde é natural, apenas de calções.

Ao início, o polonês sentiu algum desconforto por causa do frio, mas depois acabou por ficar bem. A organização decidiu acabar com a prova por motivos de segurança.

