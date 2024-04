Homem corre a maratona de Londres e para 25 vezes para beber vinho

Um enólogo participou da maratona de Londres, no Reino Unido, com um objetivo solidário peculiar. No entanto, quem o observasse parando constantemente durante a prova poderia questionar sua sanidade mental.

Tom Gilbey decidiu fazer pausas para beber um copo de vinho durante a corrida, em um desafio para testar sua habilidade em identificar a bebida. Ele buscava não apenas adivinhar a marca, mas também o tipo de uva e outros detalhes do vinho.

Cada resposta correta rendia a Tom uma quantia em dinheiro, que era destinada à Sobell House, uma unidade de cuidados paliativos em saúde.

Ao longo dos 42 quilômetros da maratona, Tom provou 25 vinhos. Ele acertou em sete, respondeu parcialmente corretamente a 14 e errou quatro vezes. No final, Tom conseguiu arrecadar 10 mil libras (mais de 60 mil reais para sua causa solidária.



Leia Também: Cavalos cobertos de sangue correm soltos por Londres; veja o vídeo

Assista à prova no vídeo acima.