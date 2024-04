Cavalos cobertos de sangue correm soltos por Londres; veja o vídeo

Cinco cavalos do esquadrão de cavalaria britânica escaparam, galopando livremente e cobertos de sangue pelas ruas do centro de Londres, Inglaterra, depois de derrubarem seus cavaleiros durante um exercício.

De acordo com o Telegraph, pelo menos um soldado ficou ferido após um dos cavalos assustados colidir com vários veículos.

Ele recebeu tratamento médico em frente ao Clermont Hotel, na Buckingham Palace Road, em Victoria.

Testemunhas no local relataram ao mesmo veículo de comunicação que transeuntes gritaram e correram para um local seguro diante da cena. Um porta-voz da polícia de Westminster declarou: "Estamos cientes de vários cavalos soltos no centro de Londres e estamos colaborando com colegas, incluindo o Exército, para localizá-los".

pic.twitter.com/kJ3Ah4ao3q



Horses on the loose in the central London!! — Inc.Monocle (@IncMonocle) April 24, 2024

Leia Também: Poeira do norte da África deixa Atenas em tons laranja ao amanhecer