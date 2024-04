Poeira do norte da África deixa Atenas em tons laranja ao amanhecer

Nesta quarta-feira, nuvens de poeira provenientes do deserto do Saara cobriram Atenas e outras cidades gregas. De acordo com as autoridades, este é um dos piores incidentes do tipo a afetar o país desde 2018.

Uma densa névoa de coloração amarelo-laranja envolveu várias regiões após dias de ventos fortes vindos do sul, reduzindo a visibilidade e levando as autoridades a emitirem alertas sobre riscos respiratórios.

"Este é um dos episódios mais graves de concentração de poeira e areia do Saara desde 21 e 22 de março de 2018, quando as nuvens invadiram particularmente a ilha de Creta", afirmou Kostas Lagouvardos, diretor de pesquisa meteorológica do Observatório de Atenas, conforme citado pelo The Guardian.

O Saara libera entre 60 e 200 milhões de toneladas de poeira por ano. Enquanto as partículas maiores caem rapidamente de volta à Terra, as menores podem viajar milhares de quilômetros, afetando potencialmente toda a Europa.

Greece goes Blade Runner 2049

Orange sky - African dust blanketing Greece created an eerie image that made Athens look like a colony on Mars, Greek meteorologist says pic.twitter.com/VxsTbBr9fi — Bob Brandt (@RobertWBrandt) April 24, 2024

