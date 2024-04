Cadela dá à luz ninhada e um dos filhotes nasce verde

Uma golden retriever deu à luz uma ninhada, e um dos filhotes nasceu com o pelo verde. O caso ocorreu na Flórida, nos EUA.

A proprietária da cadela, Carole DeBruler, compartilhou um vídeo no TikTok, mostrando a mãe recém-parida junto com os filhotes. De acordo com o UPI News, o filhote de cor verde chamou rapidamente a atenção dos seguidores.

A cor incomum do filhote foi causada por uma substância verde que às vezes é encontrada no útero das cadelas. Todos os outros filhotes da ninhada nasceram com o mesmo tom creme da mãe.

A dona da cadela revelou depois que o tom verde começou a desaparecer, e o filhote deve adquirir a mesma tonalidade dos irmãos dentro de algumas semanas.







@living_the_golden_life She is healthy and happy! #fypviraltiktokシ゚viral #fypシ #pet #puppylove #shamrock #greenpuppy #itsnoteasybeinggreen #green #goldenretriever Irish Jig - Irish Pub Society

Leia Também: Veja as regras para viajar de avião com cachorro ou outro pet na Gol, Latam e na Azul