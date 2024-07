Pai morre tentando salvar filhas após carrinho cair nos trilhos do trem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos morreu tentando salvar as filhas gêmeas de um atropelamento de trem na Austrália. Uma das crianças, de dois anos, também morreu.

Carrinho no qual as crianças estavam se soltou e caiu nos trilhos. Anand Runwal, 40, pulou para tentar retirar as crianças antes da chegada do veículo, mas foi atingido. O caso ocorreu na estação de trem de Carlton, em Sydney, nesse domingo (21).

Criança que sobreviveu ficou presa embaixo do trem. Equipes de resgate foram acionadas e socorreram a menina, que não corre risco de vida.

Mãe das crianças presenciou acidente. Vídeos divulgados pela polícia de Nova Gales do Sul mostram que a esposa de Anand chegou com ele à estação por volta das 12h do domingo (23h do sábado, no Brasil).

Carrinho caiu nos trilhos segundos após o pai tirar a mão dele. Segundo o superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, Paul Dunstan, o que fez o carrinho cair "automaticamente" na linha férrea ainda é investigado.

Trem passaria direto pela estação. Segundo o canal de notícias 9News, o veículo tinha partido de Cronulla e estava em alta velocidade porque seguia para a estação central de Sydney e não pararia em Carlton. O maquinista tentou frear, mas não conseguiu parar a tempo.

Menina sobreviveu "milagrosamente", afirmou o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul. Em pronunciamento após o acidente, Chris Minns disse que a polícia chegou ao local dois minutos após a ligação para o número de emergência e socorreu uma das sobreviventes.

Linha de apoio psicológico oferecida aos passageiros. Em pronunciamento, Minns também afirmou que uma linha de apoio à saúde mental ficará ativada pelos próximos dois dias para ouvir e direcionar os passageiros que testemunharam o ocorrido a atendimento especializado.

Casal de origem indiana se mudou para a Austrália em 2023. Runwal e a esposa estavam há menos de um ano no país, segundo o tabloide Daily Mail. Amigos do homem lamentaram a morte dele nas redes sociais.

"O pai pulou para tentar pegar as crianças. Quando ele estava tentando jogar o carrinho de volta na plataforma, o trem chegou", disse Lauren Langelaar, testemunha do ocorrido, ao canal 9News.