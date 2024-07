'Vou respeitar o resultado oficial', diz Maduro sobre eleições na Venezuela

HERCULANO BARRETO FILHO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nicolás Maduro, que disputa neste domingo (28) a reeleição na Venezuala, disse pela primeira vez que irá respeitar o resultado das urnas na disputa contra o opositor Edmundo Urrutia, que aparece como favorito nas pesquisas. Herdeiro do chavismo, que tem perdido a popularidade desde a morte de Hugo Chávez, ele é o presidente do país desde 2013.

Maduro diz que vai respeitar as urnas Questionado em entrevista coletiva após votar, o presidente venezuelano falou pela primeira vez que irá reconhecer o resultado das eleições.

Presidente venezuelano diz que a sua vitória nas eleições é a única garantia de paz. Ele disse ainda que o país irá se organizar politicamente com base em debate permanente com a sociedade.

Maduro diz enfrentar o "capitalismo selvagem dos multimilionários". Ele ainda prometeu uma guinada na economia da Venezuela.

