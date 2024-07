Tiroteio em parque de Nova York: jovem morre e seis pessoas são feridas

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas no domingo após um tiroteio no parque Maplewood, no norte do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A polícia de Rochester foi chamada para atender a um tiroteio e um grande grupo de pessoas durante uma festa na área. Ao chegar, os policiais encontraram várias pessoas com ferimentos de bala, conforme relatado pela Associated Press (AP).

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi morto, uma pessoa está em estado crítico e outras cinco foram hospitalizadas com ferimentos leves, informou o capitão Greg Bello.

"Atualmente, não sabemos quantas pessoas participaram dos disparos. Estamos tentando localizar o maior número possível de testemunhas", declarou Bello.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as investigações continuam para esclarecer os detalhes do ocorrido.





