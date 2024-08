Elon Musk aceita convite (bizarro) para lutar com Nicolás Maduro

As eleições na Venezuela continuam provocando clima de tensão e, como resultado, podemos ver acontecer uma luta entre o presidente do país, Nicolás Maduro, e o empresário multimilionário Elon Musk.

Depois dos resultados das eleições da Venezuela terem sido contestados pela oposição de Maduro pela comunidade internacional, o dono da Tesla, da SpaceX e do X aproveitou para interagir e compartilhar publicações na rede social que criticavam o presidente Maduro.

A Forbes tinha informado que Maduro desafiou Elon Musk para uma luta. “Quer lutar? Vamos a isso. Elon Musk, estou pronto. Não tenho medo de você, Elon Musk. Vamos lutar onde você quiser”, terá declarado Maduro.

Surpreendentemente, Musk respondeu no X que aceita o desafio. Mais ainda, o magnata fez outra publicação onde diz que acredita que Maduro “vai ficar com medo” de seguir em frente com a proposta para lutar.

Em uma votação onde se procurava saber quem é que os usuários do X acreditam que ganharia a luta, Musk aproveitou para sugerir algumas apostas para o desfecho. “Se eu ganhar, ele deixa de ser ditador da Venezuela. Se ele ganhar, lhe dou uma viagem grátis até Marte”, escreveu Musk.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Musk se vê envolvido na possibilidade de ter uma luta física com outra personalidade conhecida. No verão de 2023, Musk andou circulando a ideia de lutar com Mark Zuckerberg, o fundador e CEO da Meta.

Apesar de Zuckerberg ter aceitado a proposta, Musk nunca seguiu em frente com a iniciativa. Apesar disso, Musk voltou a dar a ideia numa recente ida ao Capitólio em Washington, D.C., nos EUA.

He will chicken out — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024