Menino de um ano cai dentro de cano de 3 metros; veja o resgate

Um menino de 14 meses foi resgatado, no domingo, depois de ter caído num cano estreito e profundo no jardim de sua casa no Kansas, EUA. A criança estava brincando quando pisou na tampa de esgoto, que estava solta, e caiu de uma altura de quase três metros.

"Vamos tirar-te daí, Bentley. Está tudo bem", dizia o pai do menino enquanto a equipe de emergência estava ao redor do buraco, com cerca de 30 centímetros de diâmetro, pensando na melhor maneira de trazer o menino de volta à superfície.

De acordo com o New York Post a mãe do menino estava também junto ao buraco tentando tranquilizar o filho, que chorava.

A equipe de resgate decidiu que a melhor forma de salvar a criança era transformar um cano e uma corda numa vara de captura, semelhante à usada com animais selvagens. Um dos membros da equipe de resgate manobrou cuidadosamente a vara até alcançar a criança, que deixou depois de chorar.

O menino não sofreu ferimentos, mas deu um grande susto aos pais. "Foi um grande stress, muito traumático. Pareceram-me os 25 minutos mais longos da minha vida", disse Elisabeth, a mãe da criança.

Já o pai contou que estava na garagem e que percebeu que algo tinha acontecido devido aos gritos da mulher: "Ela deu um grito horrível. Eu estava com ela quando deu à luz os nossos dois bebês e este foi o grito que nunca ninguém quer ouvir, porque se sabe que algo de mau aconteceu", afirmou Blake.

Os pais do menino revelaram que pretendem agora parafusar a tampa para que seja impossível movê-la, evitando assim outros acidentes.

Leia Também: Líder do Hamas é enterrado no Qatar após cerimônia com ameaças de vingança contra Israel