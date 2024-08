Vídeo: Jogadora de xadrez russa é suspensa após envenenar rival

Uma campeã de xadrez russa foi presa e acabou suspensa, por ser suspeita de envenenar uma rival.

O caso aconteceu na ùltima sexta-feira (2), em Makhachkala, na República do Daguestão, no sul da Rússia. A xadrezista em questão trata-se de Amina Abakarova, que espalhou mercúrio nas peças que seriam usadas por Umayganat Osmanova, antes da partida.

O momento acabou sendo captado por câmeras de segurança e as imagens mostram Abakarova entrando na sala onde ia acontecer o torneio, se aproximando de uma mesa e, depois de analisar se ninguém estava observando, retirou um frasco da mala e espalhou o conteúdo no tabuleiro. Pode ver o vídeo na galeria acima.

Após o inicio da partida, Umayganat Osmanova sentiu tonturas e náuseas e teve de receber assistência médica.

Segundo a agência estatal russa TASS, que cita Alexander Tkachyov, diretor-executivo da Federação Russa de Xadrez, está sendo considerada a possibilidade de proibir a participação da jogadora de xadrez de forma vitalícia.

"Estamos aguardando a investigação dos organismos responsáveis pela aplicação da lei", disse Tkachyov. "Se a outra jogadora de xadrez for considerada culpada, a nossa reação será dura, possivelmente uma proibição vitalícia", acrescentou, lamentando o incidente e desejando as melhoras a Osmanova.

Um relatório policial citado pela imprensa russa destaca que Abakarova terá admitindo "hostilidade pessoal" em relação a Osmanova. O plano era assustá-la para "se vingar de coisas desagradáveis" que Osmanova disse sobre a sua família "pelas costas".

Já Sazhida Sazhidova, responsável pela competição na República do Daguestão, mostrou-se chocada: "Como muitos outros, estou perplexa com o que aconteceu, e os motivos de uma competidora tão experiente quanto Amina Abakarova são incompreensíveis. As ações que ela tomou poderiam ter levado a um desfecho extremamente trágico, ameaçando a vida de todos os presentes, incluindo a dela própria. Agora, deve responder pelo que fez conforme a lei".

Apesar de ter ficado doente, Osmanova recuperou totalmente e regressou ao torneio.

