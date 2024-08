Incêndio atinge usina nuclear controlada por russos na Ucrânia

A maior usina nuclear da Europa, Zaporizhzhia, localizada na Ucrânia e sob controle russo, foi palco de um novo incidente que acendeu o alerta para um potencial desastre nuclear. Um incêndio atingiu a torre de refrigeração da usina neste domingo (11), após um intenso bombardeio na região.

As autoridades russas acusaram as forças ucranianas pelo ataque, enquanto o governo ucraniano afirma que a Rússia está utilizando a usina como escudo humano e colocando em risco a segurança global. O presidente Volodymyr Zelensky, em mensagem nas redes sociais, afirmou que, apesar do incêndio, os níveis de radiação estão sob controle, mas alertou para os perigos de manter uma usina nuclear em zona de guerra.

"Enquanto os terroristas russos mantiverem o controle sobre a usina nuclear, a situação não é e não pode ser normal", disse Zelensky. "A Rússia deve ser responsabilizada por isso."