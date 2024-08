Um morto e dois feridos em queda de helicóptero sobre hotel na Austrália

Nesta segunda-feira, um piloto de helicóptero morreu quando a aeronave caiu sobre o telhado do hotel Hilton em Cairns, no norte da Austrália, provocando um incêndio que levou à evacuação dos hóspedes, informou a polícia.



"O piloto, que era o único ocupante do helicóptero, foi encontrado e declarado morto. Exames forenses estão sendo realizados para uma identificação formal", afirmou a polícia em comunicado.

De acordo com os bombeiros, uma das hélices do helicóptero caiu na piscina do hotel, enquanto outra caiu na área externa do prédio. Dois feridos foram encaminhados ao hospital em estado estável, conforme relatado por Caitlin Denning, responsável pela organização de socorro local.

A polícia confirmou que não houve feridos entre os presentes no hotel.

Após o acidente, ocorrido por volta das 01h50, centenas de hóspedes foram evacuados do hotel. Investigadores do Gabinete de Segurança dos Transportes da Austrália foram enviados ao local.

Cairns, localizada no estado de Queensland, é um destino turístico popular e serve como ponto de partida para a Grande Barreira de Coral.

