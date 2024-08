Menino de 6 anos é encontrado vivo após dias perdido em floresta do Vietnã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de seis anos foi encontrado vivo após passar cinco dias perdido em uma floresta do Vietnã. Dang Tien Lam estava brincando com seus nove irmãos quando entrou em colinas e não foi mais visto. O caso ocorreu no último sábado (17), e ele foi achado nesta quarta-feira (21), na floresta da aldeia de Khay Dao, segundo informações da mídia do país.

Fazendeiros locais ouviram o choro de uma criança. Eles limpavam um campo de canela perto da floresta onde o menino estava. Dang chorava sentado em arbustos de mandioca, a cerca de seis quilômetros do lugar onde desapareceu.

Menino estava fraco, com arranhões e não conseguia ficar de pé. Ainda segundo a imprensa do Vietnã, o garoto sobreviveu comendo folhas, frutas silvestres e tomando água de riachos. Dang está sob cuidados médicos e seu estado de saúde é estável.

Autoridades mobilizaram mais de 150 pessoas para as buscas. Policiais, bombeiros e moradores voluntários participaram do resgate, que foi comemorado pela população.