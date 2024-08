Vídeo viral mostra policial matando cachorro de família em cena dramática

Uma câmera de videovigilância registrou o momento em que um policial matou a tiros o cachorro de uma família, em frente a duas crianças, no Iowa, Estados Unidos.

De acordo com a imprensa norte-americana, o agente Ethan Bock, do Departamento de Polícia de Davenport, disparou contra o cão de dois anos na quarta-feira passada, ao atender um chamado relacionado com quatro outros cães agressivos que estavam vagando pelas ruas.

As imagens divulgadas pela família mostram o agente parando em frente à casa deles, onde uma mulher e duas crianças estavam na rua com o cachorro, que se aproximava abanando o rabo.

A família relatou que o agente havia pedido para que as crianças levassem o cachorro para dentro de casa momentos antes de sair do carro e se aproximar da residência.

Don Hesseltine, o dono do cão, afirmou que os meninos estavam seguindo as instruções do agente, mas a situação se agravou quando o cachorro, chamado Myst, correu em direção ao policial.

"O cachorro correu em direção a ele e o agente decidiu que a melhor solução era sacar a arma e matar nosso cão na frente do meu filho, do primo dele e da mãe, que estavam ali parados e poderiam ter sido atingidos também", contou.

Os dois meninos foram ouvidos gritando e chorando após os disparos, enquanto viam o cachorro ferido correr em direção à casa antes de cair.

Myst acabou morrendo pouco depois.

O vídeo do incidente, que se tornou viral nas redes sociais, gerou uma onda de indignação. A polícia, que afirmou estar investigando o caso, alegou que o agente só disparou quando o cachorro "se tornou agressivo".

Foi revelado também que, poucas semanas antes, o mesmo policial havia sido acusado de atirar no cachorro de outra família.

O vídeo pode ser visto na galeria acima. No entanto, alertamos que as imagens podem ser perturbadoras para os leitores mais sensíveis.

Leia Também: Homem esconde corpo da mãe em congelador para continuar recebendo pensão