Reino Unido: Mulher quase tem perna amputada após ser picada por aranha

A escritora inglesa Bella Lamorte enfrentou uma situação dramática após ser picada por uma aranha na perna direita enquanto estava em um jardim com o namorado. No momento da picada, Bella não sentiu dor, mas no dia seguinte, seu estado se deteriorou drasticamente. Ao buscar atendimento médico, ela foi diagnosticada com sepse, resultado de uma infecção grave provocada pela picada. A situação foi tão crítica que Bella quase teve a perna amputada e precisou passar por uma cirurgia urgente.

O incidente ocorreu no mês passado em Stoke-on-Trent, Inglaterra, durante uma visita à casa do namorado. Bella, vestindo uma meia-calça arrastão, foi picada por uma aranha sem perceber. Mais tarde, ao sentir um latejamento no tornozelo e perceber inchaço, ela tentou descansar, mas acordou com dificuldades para andar. Preocupada com a gravidade da situação, foi ao hospital e recebeu o diagnóstico de infecção generalizada.

Durante a consulta, os médicos alertaram Bella sobre o risco de amputação e a necessidade de cirurgia para remover o tecido infectado, resultando em um "buraco" no seu pé. Felizmente, após a cirurgia, a sepse foi controlada, e Bella está se recuperando bem, um mês após o susto. No entanto, o hospital não conseguiu identificar a espécie exata da aranha responsável pela picada. Bella suspeita que tenha sido uma falsa viúva-negra (Steatoda nobilis), comum no Reino Unido.

Em entrevista ao tablóide Daily Star, Bella descreveu a dor intensa que sentiu: "Era extremamente doloroso. Tive que subir as escadas engatinhando. Meu pé estava muito inchado e parecia que uma adaga estava constantemente sendo enfiada nele." Ela também refletiu sobre o impacto da sepse em sua vida, mencionando que a experiência foi particularmente difícil devido à perda de sua irmã para a mesma condição.

Agora, Bella precisará de um enxerto para reparar o "buraco" deixado em seu pé direito após a cirurgia.

