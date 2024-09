Adolescente de 14 anos morre e outro fica ferido em tiroteio no Michigan

Dois adolescentes de 14 anos foram baleados, na noite de sábado(31), à entrada da Feira Estatal do Michigan, nos EUA. Um dos jovens morreu, enquanto o outro encontra-se estável.

As autoridades de Novi, local onde ocorre o evento, afirmaram que se ouviram tiros as 22h00 (hora local), de acordo com a Associated Press.

O tiroteio ocorreu no estacionamento do recinto, razão pela qual foi, inicialmente, considerado uma ameaça ao público em geral. Contudo, veio a comprovar-se que se tratava de um incidente isolado.

As duas vítimas estavam no local com amigos. A polícia de Detroit acredita que o tiroteio deveu-se a uma discussão recente entre o grupo.

Os adolescentes foram transportados para uma unidade hospitalar, onde o óbito foi declarado. O outro jovem, por sua vez, estava em condição estável.

Ainda não foi identificado um suspeito.





