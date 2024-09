Criança de 12 anos morre após cair da sacada de navio em cruzeiro no Caribe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 12 anos morreu após cair da sacada de um navio durante um cruzeiro no Caribe Ocidental no último sábado (7).

A queda do garoto teria ocorrido do 13º andar da embarcação da Royal Caribbean. Segundo o DailyMail, o acidente foi no final da viagem de sete dias pelo Caribe e o navio já seguia em direção a Galveston, no Texas.

Testemunhas disseram que ele estava brincando com um grupo de amigos que conheceu a bordo. Ele teria caído da grade na área interna do navio, onde tinha uma praça repleta de bares e restaurantes.

A equipe tentou ressuscitá-lo, mas ele morreu antes do barco atracar. A vítima estava com a família na viagem para comemoração de um aniversário, de acordo com amigos.

Ao DailyMail, a Royal Caribbean confirmou o incidente. A empresa, no entanto, se recusou a divulgar mais informações. Já no Texas, passageiros que faziam fila para embarcar no próximo cruzeiro precisaram aguardar até que as investigações policiais terminassem.

Navio era o maior do mundo quando foi lançado em 2016. Construído na França, ele tinha acomodação para mais de 7 mil pessoas em seus 18 conveses.