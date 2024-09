Trump diz que nunca foi fã de Taylor Swift após apoio da cantora a Kamala Harris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente e candidato Donald Trump se pronunciou nesta quarta-feira sobre o apoio de Taylor Swift a sua concorrente, a democrata Kamala Harris. A cantora declarou voto na vice-presidente dos Estados Unidos após o debate desta terça-feira (10).

O ex-presidente disse ao programa "Fox & Friends" disse que nunca foi fã de Taylor Swift e que prefere a ex-jogadora de futebol Brittany Mahomes. O jogador se futebol americano Patrick Mahomes, marido de Brittany, é colega de time de Travis Kelce, atual namorado de Swift.

"Ela é uma pessoa muito liberal. Ela parece sempre endossar um democrata e provavelmente pagará por isso no mercado", disse o ex-presidente. "Mas eu gosto da Britanny. Britanny é ótima. Ela é a que eu gosto muito mais do que Taylor Swift. Esposa do grande quarterback. Acho que ela é fantástica."

Swift, que já apoiou candidatos e pautas democratas em outras ocasiões, declarou seu apoio à candidatura de Harris nesta terça-feira, em uma publicação no Instagram.

"Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. Estou votando em Kamala porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defender", escreveu a cantora.