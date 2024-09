Jovem esfaqueia e mata a mãe na Flórida um ano após matar o pai a tiros

Um jovem de 17 anos foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, após esfaquear a própria mãe, Catherine Griffith, de 39 anos, no domingo, dia 8. O adolescente, Collin Griffith, já havia atirado e matado o pai, Charles Robert Griffith, um ano antes, durante uma briga familiar. Ele agora enfrenta acusações de assassinato e sequestro.

Collin ligou para o serviço de emergência na noite do incidente, afirmando que a mãe havia se ferido acidentalmente com uma faca. De acordo com sua versão, Catherine teria se lançado contra ele enquanto segurava a arma, mas acabou caindo sobre a faca, o que resultou no ferimento fatal. Ao chegarem na casa, os policiais encontraram Catherine já sem vida.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos da casa momentos antes do crime. Nancy K. Jones, vizinha da família, contou à emissora WFLA que viu Collin puxar a mãe para dentro da casa de forma agressiva. "Eu estava sentada na minha varanda e ouvi a discussão. A próxima coisa que vi foi ele agarrando-a pelos cabelos e puxando-a para dentro de casa", relatou Nancy.

A autópsia confirmou que Catherine morreu devido a uma lesão profunda de faca no pescoço, e o ferimento foi considerado incompatível com um acidente. Quando questionado pela polícia sobre o ocorrido, Collin se recusou a cooperar e pediu para falar com um advogado.

O histórico do adolescente inclui um episódio violento em 2023, quando ele atirou em seu pai durante uma discussão na cidade de Oklahoma. Na época, Collin tinha 15 anos e alegou legítima defesa. Sua mãe pagou uma fiança de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 230 mil) para libertá-lo, e o caso não chegou a ser julgado, já que a tese de legítima defesa não pôde ser descartada.

