Mulher é resgatada após surgir em incêndio na Califórnia; veja as imagens

Uma mulher foi resgatada pelo chefe do batalhão de bombeiros em meio aos incêndios devastadores nos condados de Orange e Riverside, na Califórnia, após ser vista caminhando entre as chamas. O chefe dos bombeiros, Mike Martinez, descreveu o resgate como "surreal".

"É um daqueles momentos que esperamos nunca vivenciar. Com quase 30 anos de experiência, já vimos comportamentos extremos em incêndios, mas ver um civil caminhando no meio das chamas foi realmente surreal", relatou Martinez ao Los Angeles Times.

Nas imagens divulgadas pelos socorristas, que você pode conferir na galeria acima, é possível ver a mulher caminhando pelas chamas que se espalharam pela autoestrada Ortega, na região do Parque Nacional de Cleveland, em direção a um veículo dos bombeiros. "Comecei a gritar para ela: 'Você precisa entrar! Você precisa entrar!'", lembrou Martinez.

A mulher foi levada para um hospital com queimaduras graves, mas seu estado de saúde atual não foi divulgado.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência em Los Angeles e nas áreas vizinhas devido aos incêndios que ameaçam a cidade e já destruíram dezenas de casas.

O "Bridge Fire", um dos três incêndios descontrolados na segunda maior cidade dos Estados Unidos, já consumiu dezenas de casas e devastou quase 20 mil hectares nas colinas ao redor de Los Angeles em apenas 24 horas.

Ao nordeste de Los Angeles, o "Line Fire" queimou 14 mil hectares. Os residentes das aldeias de montanha foram instruídos a evacuar, e várias estradas foram fechadas. Um homem de aproximadamente 30 anos, suspeito de causar o incêndio, foi preso na terça-feira, conforme documentos judiciais.

Mais de 5.700 pessoas foram mobilizadas para combater os três incêndios, segundo o escritório do governador.

A sudeste de Los Angeles, o "Airport Fire" já destruiu mais de 8.900 hectares, e sete pessoas ficaram feridas no incêndio ocorrido na segunda-feira.

Os incêndios foram intensificados pela onda de calor que atingiu a região, com temperaturas ultrapassando 43°C nos últimos dias. No entanto, as temperaturas começaram a diminuir na quarta-feira.

O aquecimento global tem contribuído para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos na parte ocidental da América do Norte, como ondas de calor, secas e incêndios florestais.