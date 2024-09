Nova imagem do Titan revela detalhes da tragédia do submarino

Uma nova imagem da cauda do submarino Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic em junho de 2023, foi divulgada nesta segunda-feira (16). A fotografia, apresentada durante as audiências sobre o caso, oferece um olhar mais detalhado sobre os destroços da embarcação e reforça as conclusões da investigação.

A imagem, capturada por um veículo operado remotamente (ROV), mostra a cauda do Titan parcialmente intacta, evidenciando a força da implosão que vitimou os cinco tripulantes. Os destroços foram localizados no fundo do oceano Atlântico, a cerca de 3.800 metros de profundidade, quatro dias após o desaparecimento do submarino.

De acordo com o relatório preliminar da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a pressão extrema da água a essa profundidade causou a implosão catastrófica do Titan, resultando na morte instantânea de todos a bordo. A investigação aponta que a embarcação não possuía sistema de localização de emergência e que seus sistemas de comunicação falharam pouco antes da implosão.

As audiências públicas sobre o caso do Titan estão sendo realizadas para apurar as causas do acidente e identificar possíveis falhas nos procedimentos de segurança. A Guarda Costeira dos EUA deve apresentar um relatório final com as conclusões e recomendações nas próximas semanas.

