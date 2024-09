Babá de 22 anos é presa após corpos de bebês serem achados em seu quintal

Uma jovem de 22 anos, que trabalhava como babá, está sendo investigada após as autoridades italianas descobrirem os corpos de dois bebês enterrados no quintal de sua casa. O caso chocou a pequena comunidade de Traversetol, na Itália, onde a jovem era conhecida como uma estudante universitária dedicada e alguém que costumava cuidar de crianças em seu tempo livre.

A investigação começou no início de agosto, quando o primeiro corpo foi encontrado. A autópsia revelou que o bebê, filho da jovem Chiara Petrolini, nasceu vivo. Chiara, estudante de direito, teria escondido essa gravidez e dado à luz sozinha em 7 de agosto, no banheiro de sua casa. Logo após o parto, ela teria enterrado o corpo do bebê no jardim. Apenas dois dias depois, a jovem viajou com seus pais para os Estados Unidos, em uma viagem que já estava planejada.

No dia em que a família partiu para as férias, o cachorro da avó encontrou o corpo, que estava enrolado em um lençol e enterrado em um buraco no quintal. Esse achado deu início à investigação.

Durante as buscas, as autoridades acessaram o celular e o computador de Chiara, onde encontraram evidências de que ela havia pesquisado sobre como esconder um segundo corpo. Na semana passada, os restos de um outro bebê foram encontrados enterrados no mesmo jardim. As investigações indicam que o esqueleto pertencia a um recém-nascido de 40 semanas, possivelmente enterrado há cerca de um ano.

O caso gerou polêmica e perplexidade na comunidade, especialmente sobre como a jovem conseguiu ocultar duas gestações em uma localidade tão pequena e atenta. Também são questionadas as motivações de Chiara para matar e enterrar os bebês, já que ela cresceu em um ambiente aparentemente saudável.

O ex-namorado da jovem, que foi identificado como o pai do primeiro bebê, afirmou que não sabia da gravidez e garantiu que, se tivesse conhecimento, jamais teria permitido que algo assim acontecesse.

Atualmente, Chiara está presa sob suspeita de infanticídio e alega ter agido sozinha, sem o envolvimento de outras pessoas.



