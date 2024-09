Turista alemã morre após ataque de tubarão no Atlântico

Uma turista alemã de 30 anos morreu na segunda-feira após ser atacada por um tubarão enquanto navegava a cerca de 500 quilômetros da costa do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, informou a AFP, citando os serviços de salvamento marítimo.

A vítima estava a bordo do catamarã britânico "Dalliance Chichester", navegando no Oceano Atlântico, a aproximadamente 450 quilômetros ao sudoeste da ilha de Gran Canaria, quando foi atacada e perdeu uma perna devido à mordida do tubarão.

O alerta foi dado às 14h55 (horário local), quando os serviços de salvamento marítimos espanhóis foram informados da necessidade de uma "evacuação médica". Após contato com as autoridades de salvamento marroquinas, um helicóptero e um avião do exército espanhol foram enviados para prestar assistência à tripulação do catamarã.

A mulher foi resgatada por volta das 20h00, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho de um hospital em Las Palmas.

