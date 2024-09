Casal morre afogado no Havaí durante férias e deixa filho de 18 meses

Um trágico incidente no último sábado resultou na morte de Ilya e Sophia Tsaruk, um casal que estava de férias no Havaí. Ambos se afogaram nas águas de Maui, na Reserva Natural de Ahihi-Kinau. Sophia, de 26 anos, estava grávida do segundo filho do casal.

De acordo com informações locais, Sophia foi encontrada boiando inconsciente na água, enquanto Ilya foi localizado no fundo do mar, a uma distância de aproximadamente 100 a 150 metros da costa. Equipes de resgate realizaram tentativas de reanimação, mas ambos foram declarados mortos ainda no local.

O casal, que deixa um filho de 18 meses, havia deixado a criança aos cuidados de uma tia em Washington durante a viagem de férias. Segundo relatos, Ilya e Sophia estavam praticando mergulho quando enfrentaram dificuldades, levando ao afogamento.

Uma campanha de arrecadação de fundos foi criada para auxiliar nos custos do funeral e outras despesas da família, que agora enfrenta a dor da perda e o desafio de cuidar do filho do casal.

