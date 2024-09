Metrô em Los Angeles descarrila após colisão com carro; veja as imagens

Um trem do metrô de Los Angeles descarrilou nesta quarta-feira após colidir com um veículo.

Imagens aéreas compartilhadas nas redes sociais mostram os vagões fora dos trilhos, levando as autoridades de transporte local a orientar os passageiros a utilizarem ônibus para se locomoverem pela zona leste da cidade, localizada no estado da Califórnia, EUA.

De acordo com a imprensa local, pelo menos uma pessoa foi levada ao hospital, mas não há informações sobre a gravidade dos ferimentos ou se a vítima estava no carro ou no trem.

Outra pessoa que estava em um dos vagões também ficou ferida.

A causa da colisão ainda não foi esclarecida, mas, aparentemente, o veículo foi atingido na lateral.

Veja as imagens na galeria acima.

Leia Também: Suspeitos de assalto a ourivesarias detidos na Ponte 25 de Abril. O vídeo