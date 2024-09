Itamaraty orienta brasileiros no Líbano a deixarem país por meios próprios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Embaixada do Brasil no Líbano orientou que brasileiros que estejam no país deixem a região por conta da escalada de violência que atinge a área.

Brasileiros devem buscar "meios próprios" de sair do Líbano. A orientação, divulgada nesta segunda-feira (23), sinaliza que não há no momento um plano de repatriação dos cidadãos na região. Fontes do UOL ligadas ao governo federal disseram que a possibilidade de uma operação de resgate na área ainda é estudada.

Aqueles que optem por continuar no Líbano devem sair das regiões do sul, mais próximas a Israel. Zonas de fronteira e outras áreas de risco também devem ser evitadas.

Moradores também foram orientados a evitar aglomerações e protestos. O Itamaraty ainda pediu que brasileiros chequem se seus passaportes têm ao menos seis meses de validade e mantenham dados de cadastramentos atualizados com o setor consular no país.

Estimativa do governo é de que 20 mil brasileiros vivam hoje no Líbano. A informação foi obtida pelo UOL junto a fontes do governo federal.

Contatos para quem está no Líbano e busca informações de segurança. Brasileiros podem procurar o Itamaraty pelos seguintes números: sala de operações do Sul do Líbano: 07753684; sala de operações de Baalbeck Hermel: 08371479; sala de operações de Nabatiyyeh: 07769002; sala de operações do Bekaa: 08803905.

CRISE ENTRE DOIS PAÍSES FOI INTENSIFICADA

Explosões de pagers e o bombardeio israelense que matou cúpula militar do Hezbollah intensificaram conflitos. Um ataque a uma área residencial no subúrbio de Beirute matou o líder sênior Ibrahim Aqil e outro comandante, Ahmed Wahbi, na sexta-feira. Este é considerado o ataque mais mortal na região desde o 7 de outubro.

Após as explosões, Hezbollah anunciou que "abriu uma segunda frente" de combate contra Israel. A ofensiva ocorre, segundo o grupo extremista, em solidariedade aos palestinos que enfrentam uma ofensiva israelense mais ao sul, em Gaza. A organização prometeu lutar até um cessar-fogo na guerra paralela de Gaza.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou que os ataques continuariam até que fosse seguro para as pessoas evacuadas no norte retornarem, preparando o cenário para um longo conflito. O exército israelense disse que atingiu cerca de 290 alvos no sábado, incluindo milhares de lançadores de foguetes do Hezbollah, e que continuaria a atingir mais.

Número de mortos no conflito no país desde outubro ultrapassou 750. Este é considerado o pior conflito entre Israel e Hezbollah desde a guerra de 2006.