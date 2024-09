Amigas por correspondência encontram-se pessoalmente ao fim de 60 anos

Após seis décadas de uma amizade nutrida por cartas, duas amigas por correspondência conheceram-se pessoalmente pela primeira vez, no último dia 15 de setembro.

Emily Conn, da Pensilvânia, e Brenda Stowe, da Geórgia, nos Estados Unidos, conversam por carta desde que os seus professores do ensino básico as ‘ligaram’, para aprenderem a escrever em letra cursiva.

O encontro das amigas, que têm ambas mais de 70 anos, foi eternizado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pela filha de Emily, Christina Schrecengost.

Nas imagens, às quais pode assistir acima, Emily está sentada numa mesa. Atrás dela está Brenda, que lhe tapa os olhos com as mãos.

“Não reconheço a voz”, confessa Emily.

Só quando Brenda lhe diz “abençoado seja o teu coração” é que a idosa reconhece a amiga.

“Brenda!”, exclama, virando-se e abraçando-a.

“Eventualmente, ao longo dos anos, acabamos por falar ao telefone e passamos a falar de todas as coisas. Falávamos de trabalho, de casa, do tempo e de como nos sentíamos”, contou Emily ao Today.

Brenda também esteve lá quando Emily foi diagnosticada com câncer da mama em estádio IV.

“O câncer voltou e metastizou para uma área diferente... […] mantemos uma atitude positiva e damos o nosso melhor para nos animarmos e a todos os que nos rodeiam, e para nos mantermos positivas”, disse.

A dupla continuou a tradição de trocar cartas até se conhecer pessoalmente, uma vez que nem Brenda, nem Emily sabem como mexer em celulares.

“Tinha visto fotografias dela, mas há muito tempo que não as via. Foi maravilhoso vê-la. Foi como ver uma velha amiga. […] Sinto-me muito mais próxima dela porque a abracei e chorámos as duas juntas, e acho que isso tornou a nossa amizade ainda mais forte”, admitiu Brenda.

