Ex-colega de cela diz que suspeito do caso Madeleine confessou sequestro

Em uma conversa com um colega de cela, Christian Brueckner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, confessou ter sequestrado uma criança durante um assalto em Portugal. A revelação, feita em um tribunal alemão, trouxe novos detalhes sobre o perfil do suspeito e sobre o crime que chocou o mundo, de acordo com o jornal The Sun,

Brueckner, que possui um histórico criminal, teria perguntado ao colega de cela se ele também estava preso por crimes contra crianças. Em seguida, detalhou o sequestro ocorrido em uma região hoteleira em Portugal, demonstrando preocupação com possíveis provas e revelando ter queimado um veículo para eliminar rastros de outro crime.

A confissão de Brueckner levanta novas questões sobre o caso Madeleine McCann. As autoridades investigam se existe alguma ligação entre o sequestro confessado e o desaparecimento da menina britânica. A revelação também reforça a imagem de Brueckner como um indivíduo perigoso e com um histórico de crimes violentos.

Leia Também: Recomeça julgamento de Brueckner, suspeito do rapto de Madeleine McCann

Leia Também: Julgamento de acusado em caso Madeleine é adiado por post sobre Bolsonaro