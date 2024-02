Recomeça julgamento de Brueckner, suspeito do rapto de Madeleine McCann

Hoje marca o início do julgamento de Christian Brueckner, o suspeito da morte de Madeleine McCann, em Braunschweig, na Alemanha.

É importante notar que esta é a segunda data para o início do julgamento, uma vez que, em 16 de fevereiro, foi adiado devido a postagens de uma juíza leiga, na rede social X (antigo Twitter), relacionadas ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O homem de 47 anos, atualmente cumprindo pena por uma violação ocorrida em Portugal em 2005, enfrenta acusações de pelo menos outras cinco agressões sexuais no país, entre 2000 e 2007.

Ele fará sua primeira aparição no tribunal de Braunschweig desde que foi apontado como o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine.

O julgamento, que inclui mais de 40 testemunhas e abrange 29 audiências, está programado para se estender até junho, levando as autoridades alemãs a reforçarem a segurança em todo o tribunal. Segundo o advogado de Brueckner, seu cliente provavelmente permanecerá em silêncio durante as sessões.

Christian B. está sendo investigado como o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, com as autoridades alemãs acreditando que ele pode ter causado a morte da menina.







