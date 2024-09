Chimpanzé ataca e mata bebê na Guiné, levantando alerta sobre agressões

Um incidente trágico ocorreu na Guiné, quando um chimpanzé atacou uma mãe e matou sua bebê, conforme relatado pelo jornal The Times. Seny Zogba estava trabalhando em um campo de mandioca na vila de Bossou quando o primata mordeu-a e arrancou sua filha de seus braços. O corpo da criança foi encontrado mutilado a cerca de 3 km de distância, na Reserva Natural das Montanhas de Nimba.

A região de Bossou é famosa por seus chimpanzés, que há décadas são estudados por cientistas do Instituto de Pesquisa Ambiental de Bossou. Esses chimpanzés são conhecidos como a "Tribo de Macacos que Usa Ferramentas", devido à habilidade de utilizarem pedras como martelos e bigornas para quebrar nozes, um comportamento notável entre os primatas. Atualmente, apenas sete chimpanzés habitam essa floresta, e embora vivam em estado selvagem, compartilham o território com os moradores locais, que acreditam que esses animais são reencarnações de seus antepassados, segundo o Daily Mail.

Gen Yamakoshi, um dos principais cientistas do instituto, comentou ao The Times que o ataque ocorreu porque os chimpanzés "perderam o medo dos humanos". Um outro especialista destacou que, desde o início do ano, os ataques de chimpanzés a humanos têm aumentado, embora não se saiba ao certo se esses incidentes são motivados pela fome ou excitação dos animais, o que pode levá-los a perder o controle de sua força.

Esses ataques têm gerado grande preocupação, especialmente considerando a relação simbiótica entre os chimpanzés e a comunidade local.

