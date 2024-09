Adolescente volta para pegar material escolar e morre em ataque no Líbano

A brasileira Mirna Raef Nasser, de 16 anos, morreu após ser atingida por um bombardeio israelense no Líbano, ao lado de seu pai, Raef Hussein Nasser, de 46 anos. O ataque aconteceu quando ambos voltaram para sua casa, localizada no norte do país, para buscar roupas e material escolar, após terem abandonado a residência devido à intensificação dos bombardeios na região. Mirna é a segunda vítima brasileira dos recentes conflitos na região.

A família de Mirna, que havia se mudado para o Líbano quando ela ainda era criança, já havia deixado a casa na última semana, temendo os bombardeios. No entanto, decidiram retornar brevemente para recolher pertences essenciais. "Ela foi com o pai dela buscar roupa para os irmãos e as coisas da escola. Na hora que chegaram lá, eles sofreram um ataque", relatou Ali Bu Khaled, tio da jovem, em entrevista ao canal.

Os ataques de Israel, que começaram no dia 23, já causaram a morte de pelo menos 620 pessoas, incluindo 50 crianças, além de deixarem 1.835 feridos, conforme informou o Ministério da Saúde do Líbano.

Nascida em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Mirna se mudou para o Líbano com a família ainda pequena. Sua morte, junto com a do pai, trouxe mais dor para a comunidade local e para os familiares no Brasil, que agora lamentam a perda precoce da adolescente.

Leia Também: Família diz que brasileira morreu em bombardeio de Israel no Líbano