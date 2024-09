Família diz que brasileira morreu em bombardeio de Israel no Líbano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Familiares de uma adolescente brasileira de 16 anos afirmam que ela foi morta no Líbano durante ataques aéreos feitos por Israel. Se confirmado, o caso pode configurar a segunda vítima nascida no Brasil em território libanês desde que as forças de Tel Aviv ampliaram as ofensivas contra o Hezbollah.

A brasileira foi identificada como Mirna Raef Nasser. A informação foi noticiada primeiro pela Band. À GloboNews Ali Bu Khaled, o tio da vítima, afirmou que ela nasceu em Balneário Camboriú (SC) e se mudou para o Líbano quando tinha 1 ano.

A morte foi confirmada à reportagem por familiares de Ali Kamal Abdallah, o brasileiro de 15 anos que também morreu em ataques israelenses no Líbano. As vítimas moravam no mesmo vilarejo, localizado no vale do Bekaa, e foram atingidas por bombardeios na última segunda-feira (23).

Não há confirmação oficial sobre a morte de Mirna. Na véspera, o Itamaraty anunciou a morte de Abdallah, nascido em Foz do Iguaçu (PR). Também informou que a Embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência aos familiares dele.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (26), o Itamaraty afirma que o adolescente e seu pai, de nacionalidade paraguaia, foram atingidos por explosão "como resultado dos intensos bombardeios israelenses na região".

"Ao solidarizar-se com a família, o governo brasileiro reitera sua condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano e renova seu apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", disse a pasta no texto.

O vale do Bekaa fica a leste de Beirute e se tornou alvo de bombardeios israelenses devido à presença de forças do Hezbollah. Autoridades libanesas e organizações independentes, no entanto, afirmam que civis estão entre as vítimas.

Bombardeios israelenses mataram mais de 600 pessoas e forçaram cerca de 90 mil a fugirem das suas casas no Líbano desde a segunda, segundo a ONU. Entre os deslocados, mais de 30 mil entraram na Síria.

O Exército de Israel afirmou que as forças do país atacaram 75 alvos do Hezbollah, no sul e no leste do Líbano, nesta quinta. O grupo extremista, por sua vez, disparou ao menos 80 foguetes contra o território israelense.

Há cerca de 21 mil brasileiros no Líbano, segundo o Itamaraty. Como mostrou a Folha de S.Paulo, brasileiros relatam rotina de medo diário após ataques de Israel. As consequências dos conflitos recentes são mais sentidas no sul libanês, e milhares de pessoas fogem para o norte.