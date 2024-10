Itamaraty adia voo de repatriação de brasileiros no Líbano por segurança

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta sexta-feira (4) o adiamento do voo que vai repatriar brasileiros no Líbano, alvo de Israel nas últimas semanas na guerra que se desenrola há quase um ano no Oriente Médio.

"Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje. Novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia", diz a nota.

O Itamaraty não deu mais detalhes, mas já vinha realizando tratativas com o governo do Líbano para garantir que o comboio de brasileiros chegasse com segurança ao aeroporto de Beirute. A capital voltou a ser bombardeada na madrugada desta sexta.

O resgate de aproximadamente 220 brasileiros residentes do Líbano faz parte da Operação Raízes do Cedro, realizada junto às Forças Armadas. Na noite de quinta-feira (3), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que cerca de 20 mil cidadãos vivem no país, além dos que estão em visita.

A aeronave KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), empregada na ação, chegou à Lisboa ás 14h10 de quarta-feira (2), como parte do trajeto para chegar à capital libanesa. O voo de retorno dos brasileiros fará o mesmo percurso escala em Portugal.

O Itamaraty informou nesta semana que pelo menos 3.000 brasileiros já preencheram formulários de interesse para entrar na fila da repatriação. A missão deve durar ao menos seis semanas.