Israel ameaça Irã com ataques semelhantes aos de "Gaza e Líbano"

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, fez duras ameaças ao Irã nesta segunda-feira, declarando que o país pode ser alvo de ataques semelhantes aos realizados em Gaza e Líbano. A declaração foi feita após Gallant visitar a base aérea de Nevatim, que foi alvo de um recente ataque com mísseis iranianos.

"Nenhuma capacidade da nossa força aérea foi comprometida. Nenhuma aeronave foi danificada e nenhum esquadrão foi retirado de operação", afirmou o ministro, assegurando que o ataque não enfraqueceu as forças israelenses.

Gallant também deixou claro que tais ações do Irã não irão intimidar Israel: "Quem acha que uma simples tentativa de nos atingir vai nos impedir de agir, deve observar nossos sucessos em Gaza e Beirute", alertou.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também visitou neste domingo as tropas israelenses na fronteira com o Líbano. O governo de Israel já declarou que está preparando uma resposta ao ataque iraniano, aumentando as tensões e as ameaças de retaliação entre os dois países.

Desde o dia 23 de setembro, Israel intensificou seus bombardeios contra o Hezbollah no sul do Líbano, movimento apoiado e financiado pelo Irã.

