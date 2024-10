Bebê de 1 ano viraliza ao dançar trilha sonora do filme "Halloween"; veja

Uma garotinha de apenas um ano, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mostrou que já está pronta para o Halloween, uma das festividades mais celebradas do país. Com a aproximação do evento, a pequena deu seus primeiros passos de dança ao som de um filme clássico de terror.

Segundo a ABC News, o pai da menina, Brian Schwartz, colocou o filme de 1978 "Halloween" na televisão, e para a surpresa de todos, a criança levantou-se imediatamente e começou a dançar, mesmo com a trilha sonora nada animadora.

O vídeo do momento foi compartilhado no TikTok e rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 208 milhões de visualizações. "Ela encontrou a sua festa. Bem-vinda ao clube", comentou uma internauta.

Leia Também: Kylie Jenner começa a preparar a casa para o Halloween

Leia Também: Gigi Hadid posta rara foto da filha Khai entrando no clima de Halloween