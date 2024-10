Governo do Japão admite ter manipulado fotografia de novo gabinete de ministros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Japão admitiu ter modificado digitalmente a fotografia oficial do novo gabinete de ministros, depois de internautas fazerem piada com o aspecto desleixado de alguns de seus membros em registros feitos por veículos de notícias do momento em que o retrato foi tirado.

As principais alterações ocorreram nas calças de paletó do premiê, Shigeru Ishiba, e de seu ministro da Defesa, Gen Nakatani –antes das modificações, elas pareciam estar baixas demais, e os ternos desalinhados dos dois deixavam à mostra pedaços das camisas que eles vestiam.

Depois, elas foram digitalmente esticadas para cima, e os cintos de Ishiba e Nakatani, antes visíveis, foram apagados.

"Foram feitas pequenas edições", afirmou na segunda-feira (7) o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi, a jornalistas. Ele disse que o motivo das alterações é o caráter histórico de imagens como esta. "Essa prática não é exclusiva desta foto", declarou.

Ishiba acaba de assumir o cargo de primeiro-ministro, para o qual foi eleito após a renúncia de Fumio Kishida. Nesta quarta-feira (9), ele anunciou a dissolução do Parlamento com vistas às eleições antecipadas, que ocorrerão no dia 27.

Outro caso de manipulação de uma fotografia oficial mobilizou a imprensa em março deste ano e chamou a atenção para o procedimento. Na ocasião, um perfil no Instagram associado à família real britânica publicou uma imagem da princesa Kate com seus três filhos supostamente comemorando o Dia das Mães.

O registro apresentava uma série de inconsistências visuais, sendo a mais óbvia delas a aparente desintegração de uma das mangas do cardigã da princesa Charlotte. Ao menos cinco agências de notícias excluíram a fotografia de seus catálogos por suspeitas de que o material tinha sofrido intervenções.

A fotografia representava a primeira aparição midiática de Kate depois de ela ser submetida a uma cirurgia no abdômen, em janeiro -ela acabou passando quase dois meses longe dos olhos do público, ausência depois justificada pelo anúncio de que tinha descoberto um câncer e estava fazendo quimioterapia.

Esse contexto tornou os indícios de manipulação particularmente graves, impulsionando não só especulações acerca da deterioração do estado de saúde da princesa como também suspeitas de que a família real britânica estivesse tentando ocultar a situação. O fato de que a Coroa a princípio optou por não comentar o caso e jamais divulgou a imagem sem edições só estimulou esses boatos.

Na época, a própria Kate assumiu a responsabilidade pelas alterações. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", afirmou no X.

Muitas das imagens compartilhadas nos perfis oficiais do casal real são realmente tiradas por Kate, cujo gosto pela fotografia é conhecido. É improvável, porém, que a responsabilidade pelo episódio seja totalmente dela, já que a imagem no mínimo teria passado pelo crivo da equipe de redes sociais do casal antes de ser publicada.