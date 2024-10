Arrume o que fazer em vez de espalhar boatos sobre furacão, diz Biden a Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou diversos recados a seu antecessor na Casa Branca, Donald Trump, ao comentar nesta quinta-feira (10) a passagem do furacão Milton pela Flórida.

Em um pronunciamento televisionado, ele fez diversas referências à tentativa do candidato republicano à Presidência de retratar o governo federal como inapto usando afirmações falsas sobre este ciclone e o anterior, Helene, a menos de um mês das eleições que ele disputa contra a vice-presidente, Kamala Harris.

Biden disse que essas mentiras estão minando a confiança em um trabalho de resgate que ainda está em andamento e prometeu ir atrás de qualquer um que estivesse tentando se aproveitar do desespero dos americanos.

Depois, questionado por um jornalista se havia falado diretamente com o republicano e pedido a ele que parasse de espalhar desinformação sobre o furacão, respondeu: "Está brincando?". Em seguida, olhou para a câmera e acrescentou: "Senhor presidente Trump, ex-presidente Trump... arrume o que fazer, ajude essas pessoas".

Entre as falsidades repetidas por Trump estão que a Fema, a agência que lida com desastres, está sem recursos porque gastou-os com migrantes (ela acabou de receber US$ 20 bilhões, e o fundo para migrantes é independente dela), e que valor de ajuda aos atingidos é de apenas US$ 750 (essa é a quantia emergencial; o total pode chegar a milhares de dólares).

Em um vídeo publicado nesta quinta, o republicano, que mora na Flórida, disse estar "entristecido pela devastação" causada pelo Milton, e afirmou que ele e a esposa, Melania, estão rezando pelas pessoas afetadas por ele. "Espero que em 20 de janeiro vocês tenham alguém que os ajude de verdade", completou. Ele fazia referência à data em que o candidato eleito no pleito presidencial assumirá o seu posto.

Biden já tinha se queixado das mentiras que o empresário e seus apoiadores vinham espalhando sobre os furacões antes de sua declaração na Casa Branca nesta quinta.

"Prejudica quem precisa de ajuda. É antiamericano", afirmou Biden sobre as afirmações falsas na quarta-feira (9), antes de o Milton tocar o solo. Kamala foi ainda mais dura ao comentar o tema em uma entrevista à emissora CNN, também na quarta. "É inadmissível, francamente, que alguém que se considera um líder engane pessoas desesperadas", disse.

O furacão tocou o solo do estado da Flórida na noite de quarta, como categoria 3. Depois, caiu para a classificação 1 durante a madrugada. Ele deixou o estado na manhã de quinta e seguiu para o oceano Atlântico.

Apesar de não ter causado o nível de destruição esperado, ele ainda assim provocou muitos danos. Ao menos dez pessoas morreram -de acordo com o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, as mortes não foram causadas exatamente pelo Milton, mas pelos tornados, movimento de ar giratório que ocorre em uma área mais restrita do que aquela coberta por um ciclone, mas com velocidade maior, provocados por ele.

Jana Houser, professora da Universidade do Estado de Ohio, afirmou ao jornal The New York Times que, depois de revisado, o número de tornados contabilizados pelo Centro de Previsões de Tempestades nesta quinta provavelmente seria próximo de 38.

Ao menos 3,4 milhões de locais estavam sem energia elétrica na manhã da quinta. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que o Milton causou inundações tanto na costa leste do estado, em lugares como Daytona Beach e Saint Augustine, quanto na sua região central, em cidades como Orlando.

O governador, que é republicano, admitiu no entanto que as previsões mais catastróficas acerca da passagem do furacão não se concretizaram. "A tempestade foi significativa, mas, felizmente, este não foi o pior cenário", disse ele. "Nosso estado é uma península no meio de uma região tropical. Estamos preparados para responder a furacões. Vamos avaliar os danos e ajudar as pessoas a se reerguer. Vamos superar isso", completou.

Já Biden ressaltou que lidar com os danos provocados pelo furacão Milton demandará esforço e dinheiro -e não será pouco.

"Sei que os projetos de recuperação e reconstrução podem ser longos e difíceis. Mas, muito depois de a imprensa e as câmeras terem ido embora, quando você tiver que juntar os pedaços, quero que saiba que faremos tudo ao nosso alcance para ajudá-lo a colocar tudo de volta no lugar", afirmou no pronunciamento.