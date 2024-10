Imagens impressionantes mostram intensidade do furacão Milton na Florida

Tornados e inundações. Na quarta-feira (9), o furacão de categoria três atingiu a Flórida e deixou milhares de pessoas com as suas casas destruídas e outras tantas continuam sem eletricidade em casa. Também nas ruas de algumas cidades do estado americano são visíveis os destroços deixados pela passagem da tempestade.

Embora o furacão Milton já esteja enfraquecendo, uma vez que começou a se dirigir, no dia de ontem, para o oceano Atlântico, os meteorologistas alertaram a população para chuvas torrenciais e possíveis inundações repentinas, assim como vento forte e agitação marítima.

Vale destacar ainda que foram confirmadas, pelo menos, 16 mortes.

