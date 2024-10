Drone filma tubarão "inesperado" na Espanha; veja as imagens

Uma equipe de pesquisadores do grupo Spatial Marine Lab, da Universidade de Valência, na Espanha, captou um "inesperado" tubarão-azul nadando "calmamente" junto a um barco nas ilhas Cíes, em Vigo, Espanha. As imagens foram captadas através de um drone por acaso, enquanto o grupo estava monitorando as atividades marítimas da área, como a navegação de recreio e a pesca.

Os pesquisadores gravaram mais de cem horas em imagens de drone sem detectar nada de especial, mas quando as transferiram para o computador conseguiram ver o tubarão.

No entanto, David March, pesquisador do Instituto Cavanilles de Biodiversidade e Biologia Evolutiva da Universidade de Valência, explicou ao jornal espanhol La Voz de Galicia que nenhum deles conseguiu detectar o tubarão na gravação. Só quando passaram todas as imagens por um programa de inteligência artificial é que foi possível visualizar o fragmento do vídeo onde se vê o tubarão.

Os tubarões-azuis tornaram-se uma espécie comum nas águas de Vigo no último ano, mas os especialistas afirmaram que o fato de ser um tubarão adulto, com cerca de dois metros de comprimento, já não é comum para esta área.

