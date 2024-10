Ataque israelense atinge hospital em Gaza e deixa 3 mortos e 40 feridos

Três pessoas morreram e 40 ficaram feridas neste domingo (13) em um ataque aéreo israelense que atingiu o pátio de um hospital no centro de Gaza, onde palestinos deslocados estavam abrigados, conforme informou o Gabinete de Imprensa do Governo no enclave.



De acordo com o gabinete, este foi o sétimo ataque ao acampamento dentro do hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balah, desde janeiro. O governo de Gaza apelou à comunidade internacional para que exerça pressão sobre Israel a fim de interromper os ataques contra civis.

O exército israelense, por sua vez, declarou que o alvo era um centro de comando do Hamas “incorporado dentro de um complexo que anteriormente funcionava como o hospital ‘Shuhadah Al-Aqsa’”.

Segundo os militares israelenses, foram tomadas medidas para minimizar os danos a civis, responsabilizando o Hamas por utilizar infraestrutura civil.

Além deste ataque, bombardeios israelenses em Gaza causaram a morte de pelo menos 41 pessoas no domingo, incluindo 13 crianças. Muitos dos feridos e mortos foram levados ao hospital Al-Aqsa.

Leia Também: Israel assume que tanque atingiu posto de soldados da ONU no Líbano