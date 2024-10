Israel assume que tanque atingiu posto de soldados da ONU no Líbano

O Exército de Israel admitiu que um de seus tanques atingiu neste domingo um posto dos 'capacetes azuis' da ONU no Líbano, em meio aos confrontos com o movimento Hezbollah.

Em comunicado, o Exército israelense explicou que, durante uma operação de resgate de soldados feridos sob fogo inimigo, o tanque recuou vários metros e acabou atingindo uma posição da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Anteriormente, a UNIFIL havia informado que dois tanques israelenses "forçaram a entrada" em uma de suas bases.

Israel está conduzindo uma intensa campanha de bombardeios no sul e leste do Líbano, assim como na capital Beirute, além de realizar uma ofensiva terrestre, há cerca de três semanas.

Nos recentes combates entre as forças israelenses e o grupo xiita Hezbollah, aliado do movimento sunita palestino Hamas, pelo menos cinco soldados da UNIFIL foram feridos no sul do Líbano. O conflito entre Israel e Hamas já dura um ano.



