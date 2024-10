Explosão mata criança, faz seis feridos e destrói três casas em Newcastle

Uma explosão na madrugada desta quarta-feira, na área de Violet Close, em Benwell, Newcastle, no Reino Unido, resultou na morte de uma criança, deixou seis feridos e destruiu três casas. As equipes de emergência foram acionadas às 00h45 para atender o incidente.

Testemunhas relataram à BBC que ouviram "um estrondo muito forte", seguido de um "clarão brilhante".

A Northern Gas Networks, empresa responsável pela distribuição de gás na região, informou que seus engenheiros já estavam no local e pediu que a população evitasse a área, além de manter portas e janelas fechadas por precaução.

Por volta das 14h00, os serviços de emergência ainda trabalhavam no local, e as estradas próximas, como Buddle Road, permaneceram fechadas, conforme divulgado pela polícia de Northumbria.

Fotos da cena mostram as três casas completamente destruídas, com telhados desabados, enquanto os bombeiros seguem atuando entre os escombros.

"Vi um grande clarão e pensei: 'Isso foi uma explosão'. No início achei que poderia ter sido um carro, mas logo senti o cheiro. Acordei minha família e saímos de casa. É um choque enorme. Aqui vivem muitas crianças e famílias", relatou uma testemunha à BBC.

Além disso, uma van de bombeiros com uma equipe de "cães de busca" foi vista na área, juntamente com engenheiros especializados em gás.

A Prefeitura de Newcastle também orientou que as pessoas evitem a região, e os moradores locais devem permanecer em casa com as janelas fechadas até novas instruções.



