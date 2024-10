Terremoto de 5,9 graus atinge a Turquia; não há registros de feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter atingiu a Turquia nesta quarta-feira (16).

Epicentro do tremor foi no sudeste do país. Ele aconteceu no distrito de Kale, a 50 km da província de Malátia, a 9 km de profundidade. O terremoto aconteceu às 10h46 no horário local (4h46 no horário de Brasília), segundo autoridades turcas.

Não há registro de feridos até o momento. Segundo a Autoridade de Gestão de Desastres da Turquia, também não houve registro de danos em construções da região.

Tremores também foram sentidos na Síria. Segundo a agência de notícias Reuters, as cidades de Hasaca e Alepo foram algumas das afetadas pelo terremoto.

Turquia viveu terremoto devastador em 2023. Em 6 de fevereiro daquele ano, um tremor de 7,5 graus perto da fronteira com a Síria deixou 53 mil mortos.

