Vídeo mostra menina descalça carregando irmã após atropelamento em Gaza

O fotojornalista Alaa Hamouda compartilhou um vídeo em sua página no Instagram que mostra uma menina descalça carregando a irmã nas costas pelas ruas da cidade de Gaza, após ela se ferir em um acidente de trânsito.

Alaa registrou parte da jornada difícil das duas crianças e, ao encontrar as meninas, ofereceu uma carona de carro até o campo de refugiados de Bureij, localizado no centro da Faixa de Gaza. O vídeo também inclui um breve diálogo com a menina que carregava a irmã, na qual ela relatou estar "cansada" após carregá-la por uma hora, mas expressou seu desejo de "cuidar dela".

Enquanto isso, o cerco militar israelense ao norte da Faixa de Gaza já dura 18 dias consecutivos, e o número de mortos ultrapassou 700, segundo informações do grupo Hamas, após mais um dia de ataques e deslocamento forçado da população local.

O conflito na Faixa de Gaza começou em 7 de outubro de 2023, após um ataque do Hamas que resultou em cerca de 1.200 mortos em território israelense e no sequestro de 251 pessoas. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em larga escala na região, que já causou mais de 42 mil mortes, em sua maioria civis, conforme dados fornecidos pelas autoridades locais do Hamas.