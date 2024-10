Musk teria trabalhado ilegalmente no início da carreira; bilionário nega

O bilionário Elon Musk trabalhou de forma ilegal nos Estados Unidos nos anos 1990, quando estava no início da sua carreira de empresário, de acordo com uma investigação do The Washington Post divulgada no sábado. O dono da Tesla já negou.

Segundo o jornal norte-americano, o sucedido aconteceu enquanto criava uma startup, que viria a dar origem à Zip2 e que foi vendida por 300 milhões de dólares em 1999. Musk chegou a Palo Alto, Califórnia, em 1995, para estudar numa pós-graduação na Universidade de Stanford, mas não se matriculou. O Washington Post, que cita dois ex-colegas de Musk, diz que ele só recebeu a sua autorização de trabalho nos EUA por volta de 1997.

Dois especialistas em leis de imigração explicaram que Musk precisava de estar matriculado num curso para manter uma autorização de trabalho válida como estudante. No entanto, ele não se matriculou em nenhum curso e, ao mesmo tempo, trabalhava na sua nova empresa. Uma vez que não tinha matrícula, Musk ficou sem base legal para permanecer nos Estados Unidos, onde se encontrava com um visto de estudante.

Já este domingo, o também dono da Space X reagiu, negando a investigação. Musk defendeu que tinha permissão para trabalhar legalmente nos Estados Unidos durante esse período.

"Eu estava com um visto J-1 que fez a transição para um H1-B", escreveu na rede X.

O visto J-1 Exchange Visitor permite que estudantes estrangeiros obtenham formação acadêmica nos Estados Unidos, enquanto o visto H1-B é para emprego temporário.

O presidente Joe Biden aproveitou para se pronunciar, sobretudo porque Musk se aliou a Donald Trump, tornando-se num crítico da forma como a administração lida com a imigração.

"O homem mais rico do mundo acabou por ser um trabalhador ilegal quando esteve aqui", disse Biden. "Estou falando sério. Era suposto ele estar estudando quando veio com um visto de estudante. Não estava na escola. Estava violando a lei. Ele está falando de todos estes ilegais que vêm para cá?", acrescentou.

Musk respondeu: "O fantoche do Biden está mentindo".

Mais tarde, afirmou ter possuído “um visto J-1 que transitou para um H1-B”.

Vale notar que Musk não disse quando fez a transição do visto de estudante para o visto de trabalho temporário. Seis antigos parceiros de negócios e acionistas disseram que Musk afirmou que tinha um visto de estudante na época em que o seu estatuto se tornou uma preocupação para a empresa Zip2, segundo o The Washington Post.

