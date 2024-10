Steve Bannon, aliado de Trump, deixa prisão uma semana antes das eleições

Steve Bannon, uma figura central no Partido Republicano e ex-estrategista-chefe de Donald Trump, foi libertado da prisão federal em Danbury, Connecticut, faltando apenas uma semana para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A soltura de Bannon ocorre após sua condenação por desrespeitar o Congresso ao se recusar a testemunhar e entregar documentos relacionados à investigação sobre o ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, conforme reportado pelo The New York Times.

Bannon, de 68 anos, foi um dos principais conselheiros na campanha presidencial de Trump em 2016 e desempenhou um papel significativo na administração Trump. Sua influência política e proximidade com a base republicana o transformaram em um aliado de extrema importância para o ex-presidente, principalmente em tempos de disputa eleitoral.

Em julho, quando foi preso, Bannon se autointitulou um "preso político," afirmando ser alvo de perseguição política. Anteriormente, ele foi também acusado de envolvimento com campanhas de desinformação e de incitação, consideradas influentes no episódio da invasão ao Capitólio, que visava interromper a certificação da vitória de Joe Biden.

