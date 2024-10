Homem de 63 anos é preso por roubar de 22 toneladas de queijo em Londres

Um homem de 63 anos foi preso pelo roubo de 22 toneladas de queijo produzido por uma das empresas de lacticínios mais famosas do Reino Unido, com sede em Londres, em 21 de outubro.

"Os agentes prenderam um homem de 63 anos por suspeita de fraude por falsa representação e manuseamento de bens roubados. O homem foi levado para uma delegacia da polícia do sul de Londres, onde foi interrogado", relatou a Polícia Metropolitana de Londres, citada pelo The Standard.

De acordo com a Neal's Yard Dairy, o esquema foi realizado por "um comprador golpista que se fez passar por um distribuidor legítimo de uma grande rede francesa".

"Mais de 950 rodas de Cheddar Hafod, Westcombe e Pitchfork foram entregues antes de a fraude ser descoberta", lamentou, na rede social Instagram.

O distribuidor apelou ainda "a todos os membros da [sua] estimada comunidade de produtores de queijo em todo o mundo" que, se se deparassem com queijos "associados a este roubo, particularmente Cheddars de 10 ou 24 quilos com as etiquetas soltas", para que contactassem a empresa.

O queijo roubado, cujo valor pode chegar as 300 mil libras (cerca de 1,95 milhões de reais), teria sido desviado para a Rússia ou para o Médio Oriente, segundo os fornecedores da empresa que foram 'vistos' na fraude.

Entretanto, Sarah Stewart, a proprietária da Neal's Yard Dairy, disse ao The Times que recebeu mensagens de solidariedade, ofertas de ajuda e encomendas de novos clientes um pouco por todo o mundo.

"É evidente que os britânicos adoram o seu queijo, mas temos sido contactados por pessoas verdadeiramente incríveis; parece que a situação se tornou internacional", disse.

