Golfinho esquartejado é encontrado em Nova Jersey; autoridades investigam

Um golfinho “esquartejado” foi encontrado na praia de Allenhurst, no estado norte-americano de Nova Jersey e as autoridades federais estão investigando o caso.

“A carne do animal tinha sido completamente removida com cortes limpos de um instrumento afiado, deixando apenas a cabeça, a barbatana dorsal e as barbatanas. Os órgãos do animal, com exceção do coração e dos pulmões, foram removidos”, detalhou o Marine Mammal Stranding Center, num comunicado citado pela Associated Press.

Testemunhas relataram que, na noite anterior, viram um animal da mesma espécie se debatendo na beira do mar, a cerca de um quarteirão do local em que os restos mortais foram encontrados.

Ainda assim, e de acordo com o mesmo meio, o golfinho conseguiu nadar sobre um banco de areia e regressar ao mar. Se desconhece se era o mesmo animal.

Saliente-se que o golfinho comum não está classificado como estando ameaçado ou em perigo de extinção.

O caso está sendo investigado pelo gabinete de aplicação da lei da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

