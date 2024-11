Paris vive novembro cinzento e seco, com mínima histórica de horas de sol

Paris, a cidade mais visitada do mundo e conhecida como a "Cidade Luz", tem passado por dias incrivelmente cinzentos e nublados em novembro, com a estação meteorológica de Paris-Montsouris registrando uma quantidade mínima de sol. Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, por exemplo, não houve um único minuto de sol, uma situação que se repetiu em vários outros dias, como 5, 8 e 12 de novembro. Desde o início do mês, Paris acumulou apenas 9,49 horas de sol, uma queda significativa de 86% em relação à média para esta época do ano.

Em condições normais, que consideram o período de 1991 a 2020, a média de horas de sol em novembro chega a 69,8 horas. Comparativamente, outubro teve apenas 9,57 horas de sol, enquanto setembro registrou 133,24 horas.

Apesar do tempo nublado, a capital francesa vive um novembro seco. Em Montsouris, foi registrado apenas 1,4 mm de chuva até agora, uma diferença notável em relação aos 131 mm de precipitação ocorridos em outubro.

Leia Também: Clube alemão abandona X, acusando rede de ser 'amplificador de ódio'